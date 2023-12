L'attaccante dell'Atalanta Charles De Ketelaere ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Milan:



"Il gol dovevo segnarlo, devo migliorare. Abbiamo comunque vinto e l'importante è quello. Mi sento bene, provo a fare la prestazione. Ho cose da migliorare, ma anche altre che sto facendo bene. Penso sempre alla prossima partita".



LOOKMAN - "Giochiamo insieme avanti, abbiamo una connessione. Dopo il gol sbagliato, ha provato a tirarmi su e poi mi ha abbracciato dopo il mio assist per il gol. Bene per la squadra e bene per noi".



AL MILAN - "Cosa non ha funzionato? Tante cose, non ho fatto grandi prestazioni. Qui mi sento bene, gioco anche in una posizione diversa. Partita diversa dalle altre, ma alla fine giochiamo per i tre punti".