Atalanta, De Ketelaere: "Il rigore al Club Brugge? Nessuno ti dirà che c'era, l'arbitro era molto arrogante"

Il giocatore dell’Atalantaha parlato a Sky Sport, dopo il match perso per 2-1 contro il Club Brugge e valido per l’andata dei playoff di Champions League. In particolar modo, il belga ex Milan si è soffermato sul clamoroso calcio di rigore assegnato nel finale di gara."L'arbitro era molto arrogante. Se chiedi a 100 persone se è rigore, nessuno dice di sì".NON ERA UNA PARTITA COME LE ALTRE - "Bellissimo, ringrazio tutti per il calore. però fa male perdere all'ultimo così e non è giusto".

PARTENZA LENTA - "Primo tempo un po' difficoltoso, abbiamo perso molte palle facili e dato occasioni a loro. Dobbiamo migliorare per la settimana prossima, potendo così ribaltare".AZIONE CON SAMARDZIC - "Un'azione bellissima, però non ho tirato molto forte. Dovevo tirare meglio, il portiere ha scelto prima di andare lì: peccato".