Atalanta, De Ketelaere: "Mi ero fissato l'obiettivo dei 10 gol. La finale? Abbiamo grandi chance"

Dopo la prestazione un po' opaca in finale di Coppa Italia,ha ritrovato il gol nella sfida contro il, che ha consegnato all'la certezza dell'accesso alla prossima Champions League. Intervistato ai microfoni di Dazn, il calciatore belga ex Milan ha dichiarato:"Non era facile dopo mercoledì, ma eravamo convinti di raggiungere la Champions e siamo contentissimi. Se la vittoria ci aiuta a dimenticare la Juve? Vero, sapevamo quanto fosse importante questo traguardo e avevamo tutti i pensieri su questa partita"."Durante la stagione mi sono messo come traguardo 10 gol e l'ho fatto. Se ho avuto la sensazione di poter raggiungere la doppia cifra? La sensazione cresce nelle settimane e nelle partite".

"Sarà una grande partita, dobbiamo avere tanta fiducia per vincerla. Se giochiamo il nostro gioco, abbiamo grandi chance. Le emozioni? Tutti vivono per partite come a Dublino. Dobbiamo essere tranquilli, fiduciosi e giocare".