C'è anche Charles De Ketelaere tra i marcatori nella vittoria per 4-1 dell'Atalanta sulla Salernitana. Intervenuto a Sky, ha parlato dando la sua lettura della partita:



MIGLIORAMENTO - "Anche all'inizio ho fatto bene, sono passato poi da un periodo così così ma nelle ultime settimane mi sento meglio".



COSA CHIEDE GASPERINI - "Tanto, sia tatticamente che sugli aspetti tecnici, di puntare ed essere protagonista in attacco. Ci provo, mi sento in crescita".



COSA E' CAMBIATO? - "Tante cose, ma mi sento bene in questo stile di gioco e nella posizione (di attaccante, ndr). Si vede e sono contento".



RUOLO - "Adesso gioco come attaccante e mi sento bene".