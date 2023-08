Se esistesse nel calcio nostrano un, avrebbe le sembianze di Gian Piero. È forse con questo intento chesta scommettendo sul talento perduto di Charlesdescrive questa figura mitologica, filosofica e al confine con un essere divino per la prima volta nel Timeo. Si tratta die quello che lo circonda secondo la propria volontà, generando e ordinando la materia. Il Demiurgo. Con le dovute proporzioni, quello che serve al belga, scosso da un anno da dimenticare al Milan.- De Ketelaere in Italia ha messo assiemee, dopo i primi promettenti guizzi, si è attorcigliato su sé stesso in un vortice di panchine e delusioni quando poi varcava la soglia del campo.. La scintilla potrebbe arrivare, questo quello che sperano i nerazzurri, a Zingonia, dove lae lasono le benvenute. È per queste caratteristiche che Gasp ha puntato forte sul belga ed è di certo intrigato dalla sfida di trasformare un parziale ‘bidone’ nel campione che tutto il calcio europeo pensava di aver trovato. Ma come proverà a renderlo un fattore nella Serie A?Spesso nelle ultime annate, Gasperini si è lamentato delloe, ancor più frequentemente, ha invocato l’arrivo di ali e trequartisti offensivi di livello dopo il lungo addio di Josip. I tentativi sono stati tanti, alcuni riusciti, altri meno.è ormai un habitué del ruolo,ha convinto fin dall’inizio mentre non è andata così per, comprato a peso d’oro, deludente e ceduto al Nizza a suon di milioni. In questo quadro l’arrivo di De Ketelaere s’inserisce alla perfezione nella costante ricerca di giocatori tecnici, di fantasia, con colpi che possono catalizzare i meccanismi standardizzati del gioco atalantino., quello che Gasperini sogna da tempo e che intravede nel belga. Minor capacità realizzativa, un tiro meno insidioso, ma la stessa capacità di vedere in anticipo il passaggio giusto, il filtrante che può liberare i compagni davanti alla porta avversaria.- L’attacco bergamasco non verterà più su una prima punta di peso.è di fatti del Manchester United (per 75 milioni più bonus) epotrebbe presto seguirlo nella casella delle cessioni. Il loro posto sarà occupato da El Bilal, altra scommessa e altro talento fisico e tecnico. L’ultimo arrivato non è un vero e proprio 9: ha cominciato da ala e solo nell’ultimo periodo ha avvicinato la sua posizione alla porta avversaria, trovandola spesso. Sarà lui a fornire gliAlle sue spalle serviva dunque qualcuno che sapesse imbeccarlo. Nel 3421 con cui l’Atalanta affronterà la prossima stagione,. Un calcio più fluido e più palleggiato in cui Cdk potrà ritrovarsi. Da Bastoni a Kessie, da Romero ad Amad Diallo Touré, fino ad Hojlund, a quelle latitudini sanno come valorizzare i talenti.