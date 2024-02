Atalanta, De Ketelaere: 'Sono in un buon momento, ma non sono cambiato dall'anno scorso'

Il grande protagonista della vittoria contro la Lazio, Charles de Ketelaere, ha commentato così a DAZN il netto successo di questa sera per 3-1 della sua Atalanta: "Ho buone sensazioni, sto attraversando un buon momento. Siamo contenti per questo risultato importante".



NON SONO CAMBIATO - Il calciatore belga classe 2001 si è poi soffermato sul suo grande momento di forma, certificato dalla prima doppietta in assoluto in Serie A, che lo porta a 5 marcature complessive in campionato e a 9 in tutte le competizioni: "Sto cercando di imparare seguendo i consigli del mister ma anche l'anno scorso in Italia mi è servito per crescere. Non sono cambiato".



AMBIZIONI - Charles de Ketelaere ha infine risposto così alle domande sulle prospettive di classifica per un’Atalanta che, grazie al 3-1 sulla Lazio, si è riappropriata della quarta posizione - l’ultima buona per guadagnarsi la partecipazione alla prossima Champions League - con 3 punti di vantaggio sul Bologna: "Pensiamo partita dopo partita, provando a vincere ogni volta per restare in alto".