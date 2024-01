Atalanta, De Ketelaere verso il riscatto: le cifre per il Milan

I numeri di Charles De Ketelaere sono soddisfacenti e l'Atalanta sta seriamente pensando di riscattarlo. I 22 milioni di euro, più i 3 per il prestito, da versare nelle casse del Milan sono una cifra importante, ma la società deve dare una risposta solamente a fine stagione, quindi non ha alcuna fretta. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la sua avventura all'Atalanta si avvia verso un prolungamento.