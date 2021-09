Il centrocampista dell'Atalanta Marten de Roon ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria in Champions di misura contro lo Young Boys: "E' stata una battaglia, abbiamo creato tantissimo ma era molto difficile giocare con una squadra che stava bassa, con undici in difesa. Abbiamo meritato di vincere, abbiamo creato 10-15 occasioni ma alla fine devi segnare".



MAGLIA A RONALDO- "Per fortuna l’abbiamo fatto con Pessina. Non mi aspettavo di essere primi, siamo tutti forti nel girone. È importante vincere in casa, l’anno scorso non ci siamo riusciti. Se vinci metti distanza. Ora abbiamo quattro punti, vogliamo vincere le gare in casa per avere chance di andare avanti. Siamo fiduciosi, sono tutte battaglie e nessuna è facile. Il Manchester United? È la terza volta che giochiamo questa coppa, siamo abituati. Sarà una partita molto fisica, hanno qualità incredibili. Noi dobbiamo giocare il nostro gioco, vigiamo fare più punti possibili. Se chiederò la maglia a Ronaldo? Vediamo se chiedere la maglia, è una bella maglia quella del Manchester”.