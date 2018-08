Marten de Roon, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita che gli orobici giocheranno domani contro il Copenaghen, valida per l'accesso ai gironi di Europa League.



SULLA ROMA - "Noi abbiamo giocato un secondo tempo diverso, loro anche. Eravamo un po' disorganizzati, per 15-20 minuti abbiamo preso tante occasioni contro. Dopo quelli siamo stati bravi a giocare il nostro calcio. Speravo di dare più equilibrio e più fiducia a tutti i miei compagni, non è facile quando entri dopo".



SU FREULER - "Con lui gioco quasi sempre, ma anche con Mario, Matteo e Luca ho un buon rapporto. La Roma era forte nella seconda frazione, abbiamo visto qualche immagine e la prossima volta speriamo di fare meglio".



SULL'ANDATA - "Abbiamo giocato abbastanza bene, su un campo con tante buche, è difficile giocare veloce, come vogliamo. Abbiamo creato 10-15 occasioni da gol, ci è mancata un po' di grinta e di cattiveria davanti alla porta. Noi abbiamo fiducia, c'è solo un obiettivo che è quello di andare ai gironi".



PUNTI DI FORZA - "Loro in casa sono forti, hanno 35 mila tifosi nello stadio, è certamente un valore. Hanno giocato in Champions gli ultimi 2-3 anni, vincono quasi sempre la loro Liga. Dobbiamo trovare un gol, di solito lo facciamo quasi sempre, possiamo farlo anche domani. Forse serve un po' più di voglia, non lo so. Dobbiamo essere lucidi e abbiamo grandi opportunità di vincere".