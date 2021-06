Ieri sera era la partita, a Bergamo, di de Roon vs Malinovskyi, la gara nella gara di Olanda-Ucraina. Una sfida spettacolare, con ribaltoni di gioco e risultato, che ha visto alla fine trionfare gli orange dopo che l'Ucraina aveva rimontato il doppio svantaggio.



La competizione internazionale è iniziata da soli tre giorni, eppure sono già tante le immagini-simbolo di questo particolare Europeo. Una di queste è certamente quella di Ruslan Malinovskyi dolente in ginocchio per la sconfitta -nonostante la rimonta culminata con la sua solita pennellata da fermo per il gol di Yaremchuk- e di Marten de Roon che lo consola da vincitore con la sua Olanda. “Keep you head up, bro”, "Tieni alta la testa", ha scritto sui social commentando le foto dell’amico nerazzurro: in una di queste si abbracciano.