Il centrocampista dell'Atalanta Marten De Roon ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della nuova stagione, partendo dalle voci delle scorse settimane circa il possibile addio alla Dea di Gian Piero Gasperini: "Per la prima volta qualche dubbio l’ho avuto. Ma poi ho pensato: “Se arriviamo in Europa, dove va? Qui è una leggenda, la gente lo ama...”. E i dubbi sono passati. Magari, se non fossimo arrivati in Europa...".