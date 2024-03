Atalanta, de Roon festeggia i 33 anni: 'Il ciclo di Gasperini continua...'

, protagonista di diversi salvataggi nella retroguardia, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria esterna per 0-3 contro il Napoli. Uno dei migliori in campo, già nel primo tempo, perché ha impedito che gli assalti partenopei superassero la linea di centrocampo."Ci siamo, vogliamo battagliare fino alla fine e non vogliamo mollare neanche una competizione. Dobbiamo essere pronti, convinti e giocando con tutta la rosa possiamo fare una grande stagione. Non dobbiamo mai escludere nessuno dalla corsa Champions. Il Napoli ha solo il campionato e può fare un filotto di vittorie. Dobbiamo guardare noi stessi, non gli altri".

"L'obiettivo è enorme, abbiamo meritato di giocare queste partite. Dobbiamo provare a vincere più partite possibili. e vogliamo andare avanti il più possibile rimanendo su tutti e tre i fronti. Stiamo giocando alla grande, il ciclo di Gasperini continua".