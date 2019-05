In un'intervista rilasciata a Rai Sport alla vigilia della finale di Coppa Italia tra la sua Atalanta e la Lazio, il centrocampista olandese Marten De Roon ha tessuto un elogio dell'allenatore Gian Piero Gasperini e del presidente Antonio Percassi: "Gasperini è molto bravo. Tatticamente per me è il migliore che si possa trovare in Italia, almeno per quella che è la mia esperienza. È molto serio: passa tutto il tempo a preparare le partite, già dalla settimana prima. E sul campo con lui si gioca intensamente, così come intensamente ci si allena. La sua intensità aiuta i giocatori anche per mettere la testa in campo.



Percassi è una persona molto seria, ma quando lui è con noi più un tifoso che un presidente. È sempre molto contento per come va la squadra. Penso che faccia un lavoro straordinario con la società, con i giocatori che compra, con il mister. Il lavoro che sta facendo merita solo complimenti."