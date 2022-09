Il centrocampista dell'Atalanta Marten De Roon ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Monza:



"Abbiamo meritato soprattutto nel secondo tempo, c'erano tanti tifosi e abbiamo anche sofferto. Nella ripresa abbiamo prese le misure dominando, abbiamo meritato quindi di vincere".



NUOVA ATALANTA - "Fino ad ora siamo più cinici, gli altri anni forse abbiamo giocato un po' meglio mentre quest'anno abbiamo giocato un po' più sugli spazi. Concediamo molto poco e segniamo. Vogliamo giocare un po' meglio ma l'importante sono i punti".



KOOPMEINERS - "E' intelligente in campo, lo aiuto con la lingua".



RUOLO - "Il lavoro sporco, correre per far giocare bene gli altri. Dobbiamo vincere e non è così importante il mio ruolo".