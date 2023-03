Di seguito le parole di Marten De Roon, centrocampista dell'Atalanta, a Dazn prima della gara contro il Napoli:



"Sto bene, sabato scorso ho preso una botta ma adesso è tutto ok, non c'è problema. Senza Koopmeiners? Giochiamo nello stesso modo, con Ederson magari facciamo più dribbling e palla a terra ma non è un cambio così pesante".