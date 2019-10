Marten de Roon, centrocampista dell'Atalanta, analizza il City in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani all'Etihad Stadium: "Non solo l'attacco, ma tutto il Manchester City è molto forte. Il mister lo ha detto, si tratta di una delle squadre più forti del mondo. Domani vogliamo dimostrarlo, possiamo giocare contro chiunque e fare il nostro gioco. Certo, dovremo difendere benissimo perchè loro fanno sempre gol, hanno qualità. Ma dobbiamo giocare con coraggio, avendo fiducia e disputando una grande gara".



EMOZIONI CHAMPIONS- "Ogni partita è speciale, ma quando giochi contro una squadra forte come il City lo è ancora di più. Giocare la Champions è sempre speciale, quello è vero, ma entrare in questo stadio... che emozione".



CI CREDIAMO- "Ci siamo preparati bene per giocare contro il City. Anche a centrocampo. Conosciamo i loro valori, noi teniamo a fare la nostra partita cercando di aggredire l'avversario, con la giusta cattiveria. Non c'è molto da cambiare nel nostro modo di fare, dobbiamo credere nel nostro gioco e nella nostra qualità".



FIDUCIA- "Io non sono mai stanco. C'è tanta voglia con tutti, si tratta di uno stadio fantastico e lo abbiamo visto prima con il resto della squadra. Dobbiamo pedalare, vogliamo dare il massimo per questo appuntamento. Speriamo di far bene e giocare al nostro top, ho tanta fiducia in questa squadra e vogliamo farlo vedere a chiunque. Abbiamo meritato di giocare questa partita".



GLI AVVERSARI- "E' difficile dire se quest'anno il Manchester City vincerà la Champions League, ma di sicuro posso dire che è una delle favorite. Abbiamo tanto rispetto per una squadra del genere".