"I nostri obiettivi? Juventus, Inter e Napoli devono giocare per lo scudetto, noi vedremo tra 3-4 mesi come siamo messi: sarebbe una grande cosa ripetere quanto fatto nell'ultima stagione". Lo ha detto Marten De Roon, parlando degli obiettivi dell'Atalanta nella stagione 2020/21. Il centrocampista nell’intervista a Sky Sport ha poi aggiunto: "E' andato via Castagne, ma abbiamo comprato 4-5 giocatori. Ho avuto di conoscerne alcuni, sono forti, poi deve arrivare Miranchuk e forse tra poco anche Ilicic. Josip ha bisogno di tempo, si sta allenando, non è ancora al 100%, ma quando sarà al meglio ci darà un grande aiuto. Abbiamo una squadra abbastanza forte".