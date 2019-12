"Dico davvero grazie a tutti e alla squadra. I ragazzi sono stati straordinari, anche Ibanez che è entrato, è una grande impresa anche questa e non ci credo ancora. Ci abbiamo creduto fino alla fine, disputando una grande gara col City e contro la Dinamo Zagabria. Abbiamo meritato questo secondo posto, questa sera abbiamo fatto la storia. Penso sia la gara più bella della mia vita". Felice, a dir poco, il centrocampista dell'Atalanta Marten de Roon, al termine della sfida allo Shakhtar Donetsk.



L'Atalanta si qualifica agli ottavi: "Chi vorrei incontrare? Ancora non ho pensato... magari il Barcellona. Saranno tutte squadre forti e vogliamo giocare una bella partita, poi vedremo cosa dirà il sorteggio. Intanto, stasera devo dire grazie a chi ha fatto viaggio di 25 ore, in 600 tra tifosi e giornalisti. Anche voi avete creduto in noi ed è bello così".