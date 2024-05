Atalanta, De Roon: "La settimana più importante della mia carriera, è diventata il più grande incubo"

"Quella che avrebbe dovuto essere la settimana più importante della mia carriera, è diventata il più grande incubo". Con queste parole, scritte all'interno di un lungo post pubblicato su i suoi profili social, il centrocampista, ha voluto condividere tutta la sua delusione per il momento più difficile della sua carriera. Invece che essere protagonista delle due finali storiche conquistate dall'Atalanta, nella prima, poi persa contro la Juventus, si è infortunato e per questo salterà la seconda, importantissima, contro il Bayer Leverkusen di Europa League. Un sogno che si trasforma in incubo, come confermato dallo stesso giocatore.

"Qualche giorno fa non avrei mai pensato di scrivere queste parole: Non posso giocare la finale di Europa League. Quella che avrebbe dovuto essere la settimana più importante della mia carriera, è diventata il più grande incubo. È difficile anche perché non voglio dare troppa negatività al sentimento: l'orgoglio che provo per la nostra squadra, la città di Bergamo e i tifosi per aver giocato la finale. Questo orgoglio collettivo dovrebbe vincere la mia tristezza, la mia frustrazione e la mia rabbia. Ma è comunque molto difficile".

"All'inizio a volte era difficile da credere: eravamo in finale di coppa e in finale di Europa League. Ho visto i compagni di squadra correre come nessun altro, ho sentito i tifosi cantare come nessun altro ed è una sensazione che ricorderò per sempre. Guardate la mia faccia quando entro in campo. È pura felicità. Il mio viaggio è finito a metà strada, ma il viaggio dell'Atalanta continuerà... Mercoledì prossimo andrò a Dublino, starò con i ragazzi, in attesa del fischio d'inizio come faccio di solito, ma una volta iniziato non potrò fare nulla in campo. Urlerò più forte che posso. Grazie a tutti coloro che hanno inviato un messaggio e mi restano solo due parole da dire: Forza Atalanta".