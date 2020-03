Il centrocampista dell'Atalanta Marten de Roon, fresco di compleanno (ieri, 29) ha parlato a La Gazzetta dello Sport del momento difficile che sta vivendo Bergamo a causa del dilagarsi del contagio del Coronavirus: “La felicità non è scontata, tutto può cambiare in un istante: dobbiamo goderci ogni secondo della vita”.



MEDICI EROI- “Parlo anche da bergamasco, uno dei tantissimi che sta soffrendo con la città. Ho apprezzato molto la canzone di Facchinetti e lo slogan “Mola mia”: iniziative bellissime, messaggi del genere devono essere i riferimenti in questo periodo così difficile. I miei pensieri sono per le persone che non ci sono più e per i medici: sono eroi che lavorano 12-14 ore al giorno per salvare più persone possibili. Prego per tutti loro”.



VALENCIA GARA ZERO?- “Diventa semplice parlare a posteriori. A febbraio c’erano pochi casi in Italia, nessuno avrebbe mai immaginato che la situazione sarebbe degenerata. Quei due match hanno inciso, soprattutto per Bergamo? Chi può dirlo… Calcisticamente parlando, il ricordo della qualificazione rimane piacevole, anche se oggi appare tutto grigio”.