Il centrocampista olandese dell'Atalanta Marten de Roon ha parlato ai microfoni della società Atalanta.it al termine della gara pareggiata in rimonta dal Sassuolo:“In questo momento non si può sbagliare, quelli dietro corrono forte, poi c’è stata una partita particolare dove dopo 25’ è stato espulso Gollini, noi abbiamo tenuto bene nel primo tempo, ma sofferto nel secondo col rigore ma abbiamo reagito poi ababstanza bene, alla fine siamo delusi di non aver preso i 3 punti, col rigore potevamo vincere anche oggi".



L'ERRORE DI MURIEL- "Lui ha dato tanto a noi, ha fatto gol incredibili e punti per noi, tutta la squadra ha sbagliato non solo lui, ma era l'occasione per vincerla per questo c’è rammarico".



LOTTA CHAMPIONS- "Siamo tutti vicini, siamo pari col Milan e anche con la Juve se vince, poi Lazio e Napoli sono lì, siamo tutti vicini non si può sbagliare, dobbiamo vincerle tutte e stare molto attenti, ma ancora è tutto nelle nostre mani".