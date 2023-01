Il centrocampista dell’Atalanta Marten De Roon ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il 3-3 contro la Juventus: “È sempre un peccato non ottenere il risultato pieno, ma credo che il 3-3 per quanto si è visto sia un risultato giusto".



Sta tornando la vera Atalanta?

“Stiamo segnando, stiamo attaccando bene. Siamo sempre stata una delle squadre con più gol, se ne fai tanti hai più chance di vincere. Di solito quando fai tre gol vinci, ma la Juve sta giocando bene e ha meritato di pareggiare”.



Obiettivo Champions?

“Non dico la Champions, per noi l’obiettivo è sempre l’Europa. Se continuiamo a giocare così e a segnare così tanto sicuramente possiamo puntare anche a qualcosa in più, ma per adesso dico che l’obiettivo è l’Europa”.