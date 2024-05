Atalanta, De Roon: "Ogni squadra è battibile, anche il Bayer Leverkusen. Darò il mio contributo da fuori"

, centrocampista dell', ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, alla quale non potrà partecipare a causa di un infortunio:"Sono tornato ieri con la squadra, mi sono detto che devo portare energie positive. Lavoro col sorriso, la cosa che conta è che vogliamo vincere. Con o senza di me non importa, conta solo vincere e alzare il trofeo"."Un po' meglio, è un pochino passata la delusione. Lo striscione fuori casa questa mattina mi ha fatto emozionare, in questi giorni ho ricevuto un affetto straordinario, incredibile. In questo momento difficile per me sono venute fuori le cose belle, ho avuto messaggi da tutti: uno più bello dell'altro, e questo mi ha fatto un piacere enorme. Mi sono anche reso conto di quanto sono legato all'Atalanta e a Bergamo".

"Ho visto cambiare tanti giocatori, un paio sono qui da otto anni e danno esperienza. Sono i risultati a farti crescere, abbiamo fatto gare importanti: la differenza è che siamo un po' maturati in fase difensiva, in passato attaccavamo in troppi. Sono orgoglioso del percorso fatto negli anni passati, siamo stati forti e abbiamo meritato di vincere, di giocare questa finale"."Certo, ovvio. Abbiamo fatto un bel percorso in tutte e tre le competizioni, abbiamo giocato ogni tre giorni da tre mesi a questa parte. Quando arrivi in finale l'hai sempre meritata, poi domani vedremo chi giocherà la miglior partita e meriterà di vincere domani".

"Dico la verità, che la cosa più importante è il campo: i ragazzi devono entrarci e fare la differenza lì. L'unica cosa che posso fare è dire qualcosa ai compagni, lo faccio anche quando gioco: domani si devono godere la partita, ma lo devono fare mettendo intensità, giocando al massimo, rialzandosi dopo gli errori. Quando vedo qualcuno in difficoltà magari dico una parola in più, però alla fine conta il campo"."Credo che il mister a Lecce abbia fatto giocare un paio di ragazzi che non avevano giocato la partita prima, per far riposare tanti giocatori. Abbiamo giocato tanto, forse anche troppo. Ha fatto bene, ha fatto una partita discreta, la cosa più importante era arrivare in Champions e l'abbiamo fatto, è una cosa straordinaria. Ho visto molto bene l'allenamento di ieri".

"Non ho voluto ancora pensarci troppo, al momento sono giocatore e ho ancora tanto da dare. Certo, ogni tanto pensi cosa fare dopo la carriera e mi interessa, sto leggendo già qualche libro. Però per il momento ho il pensiero a giocare e a cosa fare in campo"."Finora ha fatto la stagione perfetta, non voglio dire un difetto ma ogni squadra è battibile. Loro sembrano imbattibili, forse possiamo dare noi la svolta. Abbiamo analizzato bene, il Bayer è una grande squadra, ha fatto un'ottima stagione, ha rimontato spesso all'ultimo. Dovremo seguire la nostra filosofia: non si alza la coppa senza battere la più forte".