Marten de Roon, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport prima del match col Genoa: "Sappiamo che per Gasperini è una partita particolare perché ha lavorato bene per tanti anni qua. Ma l'abbiamo preparata bene come al solito: non cambiamo mai, facciamo sempre gli stessi lavori. La partita è importante non solo per lui, ma per tutta l'Atalanta".