Il calcio studia come ripartire dopo l'emergenzaguarda già al futuro e sogna in grande: la. L'è ancora in corsa per la massima competizione europea, dopo aver superato il Valencia agli ottavi, e alla ripresa vuole regalare momenti di gioia a una delle zone d'Italia più colpite dalla pandemia di. E allora De Roon svela la sua personale promessa in caso di trionfo, il centrocampista olandese ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con risposta a un tifoso: "Cosa farò se vinciamo quest'anno?. Poi darò una festa a cui saranno invitati tutti".