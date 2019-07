Marten de Roon, centrocampista dell'Atalanta, parla a Sky Sport: "Sono contento che siamo arrivati alla fine, è stato un ritiro pesante e un po' noioso ma è normale. Sono qui alla mia quarta stagione, sarà la più bella visto che giochiamo la Champions per la prima volta nella storia dell'Atalanta. Speriamo di incontrare Real Madrid o Barcellona".



SU DE LIGT - "Con De Ligt giochiamo insieme in nazionale. È molto forte anche se giovane, ha tante qualità. Credo che possa fare molto bene, accanto a Chiellini e Bonucci, ma deve dimostrare di essere all'altezza. Ha il potenziale per essere uno dei più forti di sempre".