Atalanta, De Roon salta gli Europei per infortunio

Dopo l'entusiasmo e la felicità per la vittoria dell'Europa League con l'Atalanta, per Marten de Roon arrivano brutte notizie in chiave Europeo: il centrocampista dell'Olanda è costretto a saltare il torneo per infortunio, come annuncia lo stesso giocatore attraverso un post sul suo profilo Instagram: "Non riesco a immaginare di aver avuto una settimana nella mia carriera, o nella mia vita, con così tanti alti e bassi.. Supererò tutto questo, sosterrò la squadra e i miei compagni come un tifoso, ma oggi è una giornata molto dura. Forza Olanda”.

- Dopo aver giocato quasi tutta la stagione da titolare fisso, de Roon era stato costretto a uscire durante la finale di Coppa Italia persa contro la Juventus a causa di un problema alla coscia sinistra, gli esami svolti il giorno successivo hanno evidenziato una lesione compresa tra il primo e il secondo grado del bicipite femorale, che non gli ha permesso di scendere in campo nella finale di Europa League contro il Leverkusen. Un trionfo vissuto da lontano, così come dovrà seguire da fuori l'Europeo dell'Olanda.- Gli Oranje sono stati inseriti nel gruppo D insieme a Francia, Austria e Polonia, contro la quale debutteranno il 16 giugno alle 15. Nonostante l'assenza di de Roon ci sarà comunque un po' d'Atalanta nella rosa dell'Olanda: il ct Koeman infatti ha convocato Teun Koopmeiners che lì in mezzo potrebbe giocare insieme al milanista Reijnders. Gli altri giocatori della Serie A sono Dumfires (Inter) e de Vrij (Inter).