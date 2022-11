Il centrocampista dell'Atalanta Marten de Roon salta la prossima sfida di campionato contro l'Inter, ma non dovrebbe essere a rischio la sua partecipazione al Mondiale (figura nell'elenco dei convocati dell'Olanda). Il problema accusato durante il match col Lecce è un risentimento muscolare che, per il momento, non desta particolari preoccupazioni.