Atalanta, De Roon si è operato: cosa succede ora

"Marten De Roon, nella giornata di martedì – 16 gennaio 2024 – è stato sottoposto a trattamento chirurgico di riparazione della rottura dell’inserzione distale del tendine flessore del terzo dito della mano sinistra. L’intervento, eseguito presso la clinica Villa Stuart in Roma dal Dr. Massimo Massarella, è tecnicamente riuscito".



Le poche parole del comunicato ufficiale diffuso dall'Atalanta nella serata odierna possono spaventare i tifosi nerazzurri e i fantallenatori di De Roon, ma il buon esito dell'intervento permetterà all'olandese di scendere in campo con l'aiuto di un tutore. Non è infatti una operazione invalidante in vista del prossimo impegno, il 27 gennaio in casa contro l'Udinese.