Atalanta, De Roon si perde la finale di Europa League. E anche gli Europei sono a rischio

Le pessime sensazioni destate dalla sua uscita dal campo, in lacrime, durante la finale di Coppa Italia di mercoledì sera contro la Juventus, hanno purtroppo trovato una corrispondenza con la realtà.infatti gli esami a cui è stato sottoposto, dopo aver lasciato la squadra rimasta a Roma anche il giorno successivo alla sfida coi bianconeri, hanno evidenziato una- Un esito che lascia poco spazio all’interpretazione, visto cheConsiderando la sua convocazione coi Paesi Bassi da parte del ct Ronald Koeman, i tempi tecnici per presenziare ai prossimi Europei - che iniziano il 14 giugno - ci sarebbero tutto, ma non si può non ritenere quella del classe ‘92 una vera e propria corsa contro il tempo.- I Paesi Bassi, inseriti nel girone D insieme a Francia, Austria e Polonia, faranno il loro esordio il prossimo 16 giugno proprio contro Lewandowski e compagni. Come già detto, il ct Koeman ha inserito il nome di De Roon nell’elenco dei pre-selezionati e ha tempo fino al 7 giugno per comunicare alla Uefa la lista definitiva, che potrà avere un massimo di 26 calciatori.