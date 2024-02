Atalanta, De Roon: 'Soddisfatti per il pareggio, costruito poco. Non siamo favoriti per l'Europa League'

L'Atalanta esce con un punto da San Siro dopo la 26esima giornata di Serie A. Finisce 1-1 con il Milan, al vantaggio di Rafael Leao risponde il rigore di Teun Koopmeiners.



Al termine della gara, il centrocampista della Dea Marten de Roon è intervenuto a Sky Sport: "Non la miglior Atalanta soprattutto in fase di costruzione, pareggio che soddisfa? "Sì. Hai detto la cosa giiusta, siamo stati un po' sottotono, soprattutto nel primo tempo. Non abbiamo costruito niente, poco, ed il Milan ha fatto pressing, ci ha messo in difficoltà, Nel secondo tempo è stata una battaglia, non siamo mai entrati in partita da Atalanta, costruendo molto poco. Quindi si, penso che sia un ottimo punto per noi".



L'INTER TRA MENO DI 70 ORE - "Preferisco sempre giocare invece che allenarmi (ride, ndr). Siamo diventati giocatori proprio per giocare queste tipo di partite".



FAVORITI PER L'EUROPA LEAGUE? - "No, non credo. L'Atalanta siamo sempre stati bravi a pensare di partita in partita e credo che lo Sporting sia un avversario molto molto forte. Abbiamo vinto lì, ma siamo stati in difficoltà nel secondo tempo contro di loro, con giocatori veloci. Adesso dobbiamo guardare partite dopo partita e rimanere molto umili".