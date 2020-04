Marten de Roon, centrocampista olandese dell'Atalanta, svela a TuttoSport il periodo drammatico che sta vivendo Bergamo a causa del Coronavirus: "A volte sembra che manchi tutto. Ma la vita della gente è la cosa più importante e per questo resto volentieri a casa. Questione di rispetto, c’è tanta voglia di tornare alla vita di tutti i giorni, poi però penso ad anziani, medici, infermieri e chi lotta per questo male correndo anche grandi pericoli”.



CON LA FAMIGLIA– “Stiamo tutti bene, le giornate sono piene. Solitamente il mattino è dedicato alla scuola e ai compiti, poi cerchiamo anche di stare in giardino un paio d’ore al giorno. Bisogna essere creativi e pensare a tanti giochi con le bambine, intanto mi alleno per stare in forma”.



RIPARTENZA- “Ogni giorno si sentono aggiornamenti, noi speriamo di tornare a giocare e allenarci più presto possibile ma quello che conta davvero è la salute: viene prima di tutto. A Bergamo ora le cose vanno meglio dopo giorni davvero difficili. Aspettiamo le decisioni, con pazienza”.