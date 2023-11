Marten De Roon, centrocampista dell'Atalanta, è intervenuto a DAZN prima del match contro l'Udinese: "Per restare in alto dobbiamo fare tre punti oggi. L'Udinese sta crescendo, ha fatto una buona gara a Milano (vittoria per 1-0 contro il Milan, ndr). Se stiamo bene comunque possiamo fare i tre punti".