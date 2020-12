Il centrocampista dell'Atalanta Marten de Roon parla a Sky Sport dopo il successo in casa dell'Ajax e l'accesso agli ottavi di Champions League: "Loro fanno gol e noi corriamo, va bene così, è buona come mia prima vittoria ad Amsterdam. Forse non è stata una grande partita, ma dietro abbiamo fatto bene: subite poche occasioni creandone poche, siamo felici per la qualificazione. Atalanta più prudente dopo l'emergenza? Solitamente giochiamo più aperti e lasciamo spazi in difesa, oggi abbiamo cambiato modo e difeso un po' meglio: così eravamo più solidi, prendiamo troppi gol e soprattutto in Europa non riesci a sopravvivere. La prima occasione? Ero sorpreso di essere arrivato fin dentro l'area, Duvan mi ha dato un pallone buono e non sono riuscito a colpire bene. Forse mi devo inserire di più, ma il mio lavoro è dare equilibrio per fare attaccare Gosens e Hateboer. Personalmente preferirei segnare di più, ma se facciamo risultati va bene così. L'abbraccio? Siamo una squadra, dopo che facciamo un risultato così, dopo quello che è uscito, significa che siamo una grande squadra".