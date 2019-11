Il giocatore dell'Atalanta Marten de Roon racconta l'emozione della prima vittoria in Champions contro la Dinamo Zagabria: "Siamo contenti e felici per quarta prima vittoria in Champions. È stata una grande partita ta, attaccato e prestato dall’inizio alla fine, creato tanto e abbiamo sbagliato almeno 4 gol. Il gol del Papu ci ha dato serentità e abbiamo cercato anche il terzo gol. Vogliamo continuare così e in Ucraina proveremo ancora a vivere. Ci servavo due vittorie, una è arrivata e ora testa all prossima. All’andata con la Dinamo e qui con lo Shakhtar abbiamo sprecato due occasioni. È successo e ora si guarda avanti".



BUONA PREPARAZIONE- "Ci siamo preparati bene per la gara, conoscevamo la loro forza e abbiamo provato a metterli in difficoltà con la fisicità di Muriel. Stasera ci godiamo la vittoria e da domani si pensa al Brescia. Curva in silenzio? Non ce ne siamo accorti. I nostri tifosi ci seguono ovunque e comunque per loro ho solo belle parole".