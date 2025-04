Atalanta, decisione definitiva di Lookman: la cena con la Juventus, il Napoli e la cifra per la cessione

Redazione Calciomercato

Le ultime tre sconfitte consecutive subite in campionato hanno fatto suonare un campanello d’allarme in casa: svanito il sogno scudetto ora è arrivato il momento di compattarsi per non mettere a rischio il piazzamento Champions League. Questa sarà l’ultima missione in nerazzurro di, l’eroe della storica Europa League vinta 12 mesi fa: l’attaccante nigeriano saluterà Bergamo, decisione presa e ormai definitiva. In realtà Ademola voleva lasciare la Dea già la scorsa estate ma la proprietà lo convinse a rimanere spiegandogli che l’Atalanta non poteva permettersi un’altra cessione così importante dopo quella, programmata, di Koopmeiners.

- La rottura tra Lookman e l’Atalanta si è consumata il 18 febbraio scorso nella sconfitta interna contro il Bruges che determinò una sorprendente eliminazione dalla Champions League ai sedicesimi di finale. Il rigore sbagliato da Ademola nel secondo tempo, che avrebbe potuto riaprire la sfida con i belgi, mandò su tutte le furie Gasperini tanto da farlo esplodere contro il suo giocatore in conferenza stampa: “ Lookman non doveva calciare il rigore, è uno dei peggiori rigoristi che abbia mai visto”. Da lì la pronta risposta via social e la decisione definitiva di lasciare l’Atalanta al termine della stagione.. Il direttore sportivo bianconero era stato a cena con il collega dell’Atalanta Tony D'Amico. I contatti sono andati avanti anche nelle ultime settimane.

L’Atalanta ha memorizzato la volontà di Lookman ma, come insegna la sua storia recente, non intende concedere sconti. Per il suo gioiello, protagonista con 18 gol e 7 assist anche in questa stagione, si parte da una richiesta di oltre 60 milioni di euro. La Juventus lavora da mesi su questo obiettivo con la consapevolezza che ci sarà da battere