Avanti insieme. Secondo La Gazzetta dello Sport, Mario Pasalic rimarrà all'Atalanta e ne diventerà un giocatore di proprietà a tutti gli effetti: pronto il suo riscatto dal Chelsea per 15 milioni di euro, non sarà il Coronavirus a limitare questa operazione perché la Dea non vuole correre rischi e lo terrà con sé. La decisione è definitiva.