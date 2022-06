Un anno, con diritto di opzione per il secondo: il fantasista sloveno dell'Atalanta Josip Ilicic è pronto a salutare Bergamo dopo cinque anni per rilanciarsi al Bologna.



Dopo un periodo buio, il classe 1988 ha voglia di tornare in campo da protagonista e Giovanni Sartori, nuovo uomo mercato del Bologna ed ex Atalanta, crede in lui e ha già studiato la strategia giusta per chiudere l'affare, conoscendo tutte le parti. Non si arrende però, sullo sfondo, Corvino, che prova a strapparlo al Bologna per portarlo nella sua Lecce.