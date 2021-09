Il difensore dell'Atalanta Delprato, in prestito al Parma, ai microfoni della società spiega come è arrivata l'offerta del club crociato: "L’interessamento della società crociata c’era già da giugno, ma l’Atalanta ha voluto che andassi in ritiro con loro. Poi negli ultimi giorni di mercato mi hanno comunicato che sarei dovuto andare ancora in prestito e il Parma era sempre rimasto alla finestra perciò è stato facile anche per me decidere di venire qui".