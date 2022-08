Preoccupano le condizioni di Demiral a cinque giorni dalla gara d'esordio in Serie A in casa della Sampdoria. Il difensore turco, fermo dalla vigilia dell'amichevole col Newcastle (29 luglio), non si è ancora ripreso dal fastidio al ginocchio. Praticamente impossibile quindi vederlo in campo contro la Samp: al suo posto potrebbero giocare Okoli, Djimsiti e il capitano Toloi, ma anche de Roon è pronto ad arretrare in difesa.



Oggi nerazzurri sono tornati al lavoro dopo una giornata di riposo. Mister Gasperini ha diretto un allenamento questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia. Hanno lavorato a parte Demiral e Zappacosta.



Domani, martedì 9 agosto, è in programma una doppia seduta: al mattino a Zingonia (a porte chiuse) e alla sera allo stadio Gewiss di Bergamo (alle 20 con ingresso libero per il pubblico in Curva Pisani).