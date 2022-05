"Grazie a tutti i tifosi dell'Atalanta. Non dimenticherò mai il vostro incredibile supporto. Bergamo mollamia!!" Firmato Merih Demiral, in un post Instagram che sta già facendo particolarmente discutere: sommerso da messaggi di tifosi della Juventus ("Torna in bianconero", per esempio) e dell'Atalanta, che sperano di rivedere il prossimo agosto il difensore in nerazzurro. Un messaggio criptico che apre a diversi scenari di mercato, con quel "Non dimenticherò mai" che lascia presagire ad un saluto ai supporters bergamaschi dopo una sola stagione a Bergamo. Si attendono novità.