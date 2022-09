Il difensore dell'Atalanta Merih Demiral ha lasciato il ritiro della Turchia per tornare a Bergamo anzitempo. Nella serata di giovedì aveva guardato dalla tribuna la sua nazionale pareggiare 3-3 in rimonta contro il Lussemburgo. Il Ct Stefan Kuntz aveva parlato di problemi fisici che che l'avevano costretto al forfait alla vigilia.



Si tratterebbe di un fastidio muscolare: Demiral ha lasciato il ritiro della Turchia per far immediatamente ritorno a Bergamo, e salterà così la trasferta di domenica nelle Isole Far Oer. L'Atalanta spera di ritrovarlo martedì alla ripresa degli allenamenti: altrimenti, con le assenze di Djimsiti, Palomino e Musso, la difesa sarebbe in emergenza per la gara con la Fiorentina di domenica 2 ottobre alle 18.