'Ho ricevuto un cartellino giallo dopo questo': è il commento amaro del difensore dell'Atalanta Merih Demiral su Instagram, con il sopracciglio rotto.



Al 45' del primo tempo, nel tentativo di difendere il pallone, Djuric ha rifilato una violenta gomitata a Demiral. Un gesto che poteva essere punito più severamente, il nerazzurro ha iniziato a perdere sangue ma il rosso del cartellino per Djuric non l'ha visto.



Così ha iniziato a protestare con l'arbitro che, beffa finale, lo ha ammonito per proteste. Demiral non ci sta, il difensore lo vive come un altro episodio a sfavore della Dea che avrebbe potuto cambiare le sorti del match.