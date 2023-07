L'Atalanta ha diramato l'elenco dei giocatori a disposizione di Gian Piero Gasperini per il ritiro di Clusone:



Saranno 26 i giocatori a disposizione di mister Gasperini.



Portieri: Bertini, Musso, Rossi, Sassi e Vismara.

Difensori: Bakker, Bonfanti, Djimsiti, Guerini*, Kolašinac, Mæhle, Ruggeri, Toloi*, Zappacosta e Zortea.

Centrocampisti: Adopo, de Roon, Éderson, Koopmeiners e Pašalić.

Attaccanti: Boga, Cisse, Højlund, Lookman, Miranchuk* e Zapata. Arriveranno a ritiro in corso Cambiaghi, Carnesecchi, Muriel, Okoli e Scalvini.



Tra i difensori manca il turco Merih Demiral: non è convocato per scelta tecnica, sarà ceduto; l'Atalanta è in cerca di un difensore e i nomi caldi in questo senso sono quelli di Becao dell'Udinese e Hien del Verona. Nella sessione di gennaio Demiral è stato vicino all'Inter, ma adesso i milanesi sono concentrati su altri profili.