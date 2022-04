Il difensore ex Juventus Merih Demiral, in forza all'Atalanta, ha parlato a Tuttosport, confessando che non è stato facile adattarsi ai metodi di Gasperini nei primi due mesi. "Ma adesso sento fiducia, sono soddisfatto. Rigiocherei volentieri lo spareggio contro il Portogallo, ma anche le gare contro Manchester United andata e ritorno e Villarreal con la maglia dell'Atalanta", afferma il turco.



OBIETTIVI - "Coglio vincere l'Europa League: sarebbe importante per noi e per il calcio italiano". In campionato Demiral fissa l'asticella alla qualificazione in Champions, da provare a sottrarre proprio alla Juventus.