Lo scenario che si sta delineando per gli out di destra e sinistra dell'Atalanta è completamente cambiato: dopo il passo indietro di Hans Hateboer sulla sua voglia di chiudere il ciclo bergamasco e l'offerta monstre per Robin Gosens che tarda ad arrivare, anche Timothy Castagne potrebbe rimanere in nerazzurro e rifiutare eventuali offerte del Psg. E così, insieme al rientrante Reca, la Dea non avrebbe più bisogno di alcun rinforzo.



RIBALTAMENTO- Uno scenario di cui parla La Gazzetta dello Sport di oggi: il contratto di Castagne infatti scade nel 2022-l'unico insieme al portiere Marco Sportiello- ma adesso la società orobica lavorerà per cercare un'intesa con gli scout del belga e cercare di prolungarlo.



INTESA A SETTEMBRE- Il confronto diretto tra dirigenza e belga avverrà molto probabilmente la prima settimana di settembre, dopo che lunedì 31 agosto la squadra si ritroverà a Zingonia per l’inizio della nuova stagione. Gli argomenti sul tavolo saranno due: da un lato le condizioni che non furono accettate nell'estate 2019 per il rinnovo, dall'altro le sole 33 presenze all'ombra di Hateboer in questa stagione.



LE CONDIZIONI DI CASTAGNE- Al belga sta a cuore riconquistare la fiducia del mister e la maglia da titolare, ma è anche questione di prezzo. I suoi agenti infatti cercheranno di strappare il prolungamento del contratto con un ritocco dell’attuale ingaggio da 550.000 euro più bonus.