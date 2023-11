Fino a questo punto del campionato, l'Atalanta non è ancora riuscita a imporsi insieme contri diretti con le big della Serie A. Ha perso fuori casa con Fiorentina e Lazio, ha perso in casa con l'inter e ha pareggiato con la Juve senza riuscire a segnare.



I test col Napoli alla ripresa del 25 novembre e col Milan il 9 dicembre, saranno quindi fondamentali per capire se la squadra di mister Gasperini è pronta a fare un salto di qualità. La sua difesa, ora in emergenza con gli infortuni di Scalvini, Toloi, Palomino e Kolasinac, dovrà poi vedersela col rientro di due grandi attaccanti, che rientreranno proprio nella gara contro l'Atalanta. Osimhen del Napoli rivedrà il campo il 25 novembre e ​Giroud del Milan, dopo uno stop di due giornate, tornerà proprio il 9 dicembre.