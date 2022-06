Anche la cordata americana capeggiata da Stephen Pagliuca, nuovo co-chairman dell'Atalanta, ha dei limiti e i 7 milioni di stipendio per Luis Suarez sembra superarli. Se l'attaccante uruguaiano, corteggiato anche da Lazio, Fiorentina e River Plate, non raggiungerà Bergamo, l'entourage nerazzurro dovrà ricominciare a cercare un nome esperto e altisonante per rinforzare l'area piccola nerazzurra.



Luis Muriel infatti, se dovesse concretizzarsi qualche offerta da almeno 15 milioni di euro, lascerà l'Atalanta. Le trattative con la Roma per El Shaarawy, già avviate una settimana fa, continuano, e in questo caso l'ingaggio sarebbe 'solo' da 3 milioni di euro. Ma nella lista dei desideri ci sono anche Ceesay dello Zurigo e Kouame della Fiorentina, ma ora c'è da battere la concorrenza del Bologna.