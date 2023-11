Buone notizie per il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini in quei di Zingonia: l'esterno Davide Zappacosta si è ripreso dall'influenza ed è già a disposizione per il big match di sabato alle 18 al Gewiss Stadium contro l'Inter.



Ne nasce un bel dilemma però, perché Hateboer,a 8 mesi dall'infortunio in campo dal 1' con l'Empoli, si è guadagnato la maglia da titolare con ottimi cross e duelli. Zappacosta, duttile su entrambe le corsie, potrebbe anche prendere il posto sulla sinistra di Ruggeri, per farlo riposare in vista dello Sturm Graz, il 9 novembre.