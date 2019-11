Atalanta-Dinamo Zagabria 2-0



Gollini 6: sui corner non riesce a trattenere palla e evitare un secondo angolo. Giusta l’uscita alla mezzora su Orsic in corsa verso la rete. Disoccupato quasi tutta la gara, afferra la sfera nella mischia al 93’ e lascia invariato il tabellino.



Toloi 6: ruba palla agli avversari ma ha il duro compito di bloccare Orsic. Strattona Petkovic per fermarlo nella sua volata alla rete al 41’ p.t. ma fa bene. Ammonito, salterà la prossima in Ucraina perché era diffidato.



Kjaer 6,5: dopo l’ultima gara disastrosa con l’Udinese, il mister gli dà una possibilità ma lui fatica ancora con Petkovic e non prende le misure sui falli. Prova di zucca da corner ma è poco preciso. Salva la sfera in corner negli ultimi minuti.



Palomino 7: quando prende le misure su Stojanovic lui non passa. Salva in corner il gol di Orsic al 23’ p.t. Sempre lui soffia la sfera ai nemici e se la riprende. Il migliore in difesa. Appena diventato papà, non sbaglia una sfera recuperandole tutte e sventando ogni azione da gol.



Hateboer 6: ha subito l’occasione da gol al 2’ davanti alla porta, ma sbaglia. Rischia qualcosa nei retropassaggi ma spinge sulla fascia cercando cross al centro.



(Dal 20’ s.t. Castagne 6: corre subito sulla sua ala di competenza e fa rifiatare i compagni).



de Roon 7: Leovac gli corre via ma lui gli prende le misure e l’apporto che dà ai compagni a centrocampo è fondamentale. Corre come un matto per tutta la ripresa, fenomenale.



Freuler 6,5: gira palla nella mediana senza mai sbagliare, entra sugli avversari senza paura



Gosens 7: lanciato dal gol contro la Juve, ma si perde Orsic a centrocampo. Debole il colpo di zucca sulla porta.



Gomez 8,5: il capitano corre alternandosi a Muriel sulla fascia destra e serve cross perfetti a Pasalic. Meno bene quando si

Lancia da solo in area sena servire. I suoi giochetti sotto le gambe di Leovac incantano il Meazza. Prova il tiro da fuori al 38’ p.t. ma è un altro cannone sprecato. Non è così al 3’ s.t., quando inventa l’ennesimo tunnel questa volta ai danni di Ivanusec e conclude in rete con un diagonale spettacolare. Standing Ovation. Però c’è un però: fa gol difficili ma non quelli facili, come al 31’ s.t., incantato da Livakovic.



(Dal 45’ s.t. Malinovskyi: sv).



Pasalic 6: sostituisce a sorpresa Ilicic perché sta giocando in splendida forma e infatti al 3’ p.t. ha l’occasione sulla linea servito dal capitano ma fallisce l’aggancio. Al 21’ sbaglia ancora la presa sui tacchetti della sfera perfetta lanciata a due passi dalla rete di Gomez. Male, sarebbero stati due gol pesantissimi. Anche nella ripresa sbaglia tante occasioni davanti alla porta. Si salva solo perché regala la palla d’oro a Ilicic.



Muriel 7: nessuno si aspettava il suo ingresso in campo dal 1’, ma il numero 9 mostra subito che sta benissimo servendo ottime palle dalla destra al centro area, preciso negli agganci. Prova in continuazione il tiro da fuori, inutile e lento, che imbocca Livakovic. Ma al 26’ p.t. l’azione che sblocca la gara: trova il rigore per fallo di Peric e lo tira in rete, sfatando la maledizione nerazzurra dal dischetto. Peccato per la sfera lanciata alla luna al 31’ p.t. Si intende bene con Hateboer ma fallisce l’ultimo tiro in porta, sempre troppo alto.



(Dal 16’ s.t. Ilicic 6,5: entra e porta subito freschezza e voglia di giocare, al 23’ s.t. dopo un 1-2 d’autore con Pasalic scheggia il paloe 2’ dopo guadagna una posizione centrale e 4’ dopo ancora due corner. Bentornato, quanto mancavi!





All. Gasperini 7: sa che si gioca la partita del dentro/fuori e sorprende tutti schierando Kjaer, Muriel e Pasalic e lasciando fuori Ilicic. La Dea parte subito al massimo con due occasioni da gol nei primi 3’. La sua squadra domina e passa in vantaggio ma spreca come al solito troppe occasioni. Alla ripresa inserisce Ilicic tardi, ma ancora una volta ha ragione lui: la Dinamo si spegne e c'è solo l'Atalanta.



Dinamo Zagabria



Livakovic 5



Theophile-Caterine 5



Dilaver 5



Peric 5



Stojanovic 5



(75’ Dira 6)



Olmo 5



(91' Situm sv)



Ademi 5



Ivanusec 5



(67’ Gojak 5,5)



Leovac 5



Petkovic 5,5



Orsic 5,5



Bjelica 5